Главное автоспортивное событие года на главном автодроме страны

Алексей Титов приглашает всех любителей автоспорта на GARAGE FEST Игора Драйв 2023.

С 5 по 6 августа на автодроме «Игора Драйв» под Петербургом пройдет второй в истории GARAGE FEST, призванный собрать любителей всех видов автоспорта. Гендиректор АНО «РОСГОНКИ» Алексей Титов рассказал «СЭ», как это будет и чем сейчас живет самый современный автодром страны.

Алексей Титов. Фото Пресс-служба Автодрома «Игора Драйв»

Остросюжетная трасса

— «Игора Драйв» уникален масштабами самого объекта и тем, как много разных площадок размещено внутри, — начал Титов. — Поэтому объект дарит нам много возможностей для проведения не только автоспортивных соревнований, но и мероприятий, подобных GARAGE FEST.

— Чем можно заняться, помимо просмотра гонок?

— Здесь любой может найти занятие по душе. У нас есть картодром, парк внедорожников 4х4, куда можно приехать на своей машине. Центр контраварийной подготовки, позволяющий вспомнить, что такое управляемый занос и как вести себя в экстренных ситуациях. На гоночных уик-эндах всегда есть развлекательные программы от организаторов и партнеров. Кроме того, буквально через дорогу расположен всесезонный курорт «Игора», где можно найти какие угодно развлечения и летом, и зимой.

— Какова загрузка автодрома с учетом ухода международных соревнований?

— С точки зрения развития российского автоспорта мы только в плюсе. Отсутствие международных стартов развязывает нам руки для работы с национальными сериями. По своему опыту могу сказать, что для организации этапа «Формулы 1» трассу нужно закрывать примерно на месяц. Сейчас такой проблемы нет.

Фото Пресс-служба Автодрома «Игора Драйв»

— Какие гоночные серии проходят на автодроме сейчас?

— «Игора Драйв» живет полной жизнью, наш календарь очень плотно наполнен. С начала летнего сезона в апреле мы приняли этапы РСКГ (Российская серия кольцевых гонок), РСКГ Эндуранс, Российской дрифт-серии. В ближайшие выходные ждем чемпионат России по шоссейно-кольцевым мотогонкам, в августе — серию гонок на выносливость. А еще были чемпионат и Кубок России по ралли-кроссу, первый этап чемпионата России по мотокроссу, который собрал рекордное количество участников для «Игора Драйв» — 260 человек. Такого мы никогда не видели! Есть время заниматься и региональными сериями: у нас проходят чемпионаты СЗФО и в ралли-кроссе, и в мотокроссе, и кольцевые соревнования, и старты по тайм-аттаку — RHHCC и Turbo Racing Cup.

— Как пилоты и команды оценивают трассу?

— То расширение, которое мы сделали в прошлом году на кольце, добавило веселья и без того остросюжетному треку «Игора Драйв». По обратной связи от гонщиков всех дисциплин, которые сюда приезжают, мы видим, что участок получился на 100 процентов успешным. Это здорово и для зрителей, которые видят борьбу и обгоны в поворотах с 14-го по 16-й, и для спортсменов, которым очень интересно выступать. Кольцо для мотокросса тоже пользуется колоссальной популярностью.

Фото Пресс-служба Автодрома «Игора Драйв»

Красота и скорость

— Что бы вы назвали сейчас главным автоспортивным мероприятием года в России?

— Не могу назвать ничего иного, кроме GARAGE FEST. Все мы, так или иначе, вышли из гаражей, где проводили много времени с отцами, братьями, друзьями. Что-то разбирали, чинили, перебирали. Прошло время, и мы видим, что отечественный автоспорт реально вырос. По зрелищности, масштабности, технологичности он сопоставим со многими мировыми сериями, конкурентоспособен и самобытен.

— В чем уникальность GARAGE FEST Игора Драйв?

— В его многогранности. Он призван объединять разные дисциплины и субкультуры под эгидой любви к автомобилям. А также помогает непосвященным увидеть, что автоспорт — это живая, увлекательная история и настоящая борьба на трассе. В том числе и на технике, созданной в России. Напомню, что очень популярные сейчас машины Shortcut — полностью отечественная разработка. Как и прототипы Marussia, BR-03.

— Что нового будет на фестивале по сравнению с прошлым годом?

— Новые артисты — мы немного сменили музыкальное направление, у нас выступят Леонид Агутин, Владимир Пресняков и Мари Краймбрери. Также в программу добавлены соревнования под названием «Формула Студент» — это конкурс среди технических вузов. Суть в том, что ребятам выдается технический регламент, на основе которого нужно создать гоночный автомобиль и пройти ряд испытаний. Еще к нам в нынешнем году присоединяется серия RDS Europe, чему мы очень рады.

Леонид Агутин. Фото Пресс-служба Автодрома «Игора Драйв»

— Предусмотрена ли развлекательная программа для тех, кто далек от автоспорта?

— Обязательно. У нас будут мероприятия, например, от наших партнеров, банка ВТБ и бренда G-Drive компании «Газпромнефть». Также в субботу и воскресенье по вечерам пройдут концерты. Будет работать выставка «Автокультура», посвященная раритетным автомобилям и ретродвижению. В этом году мы удвоим количество машин, а их собственники получат возможность выйти на трассу во второй день, поучаствовать в параде и соревнованиях. Для зрителей это шанс посмотреть на легендарные автомобили в действии — кто останется равнодушным, если мимо проезжает «Феррари Тестаросса»?

— У фестиваля есть и образовательная часть. Насколько она важна?

— Если мы не будем объяснять широкой аудитории суть происходящего и заражать их своим энтузиазмом, вся эта история рано или поздно завянет. Лекции и дискуссии внутри сообщества полезны и нам самим, они помогают развиваться. Вы не представляете, как много можно почерпнуть у смежных дисциплин, если снять и отложить в сторону корону — ведь на самом деле у, скажем, дрифтеров и раллистов найдется очень много тем для разговора. Мы даем для этого площадку и позволяем подключить к общению большое количество людей.

— Можно ли приходить на GARAGE FEST с детьми?

— Нужно! У нас предусмотрено сразу несколько зон для маленьких гостей. Будут работать аниматоры, представлены настольные и познавательные игры на автомобильную тематику. Дети постарше смогут посоревноваться в популярных автосимуляторах на консолях. А в Школе автомобильного дизайна есть возможность пройти мастер-класс по рисованию легендарных автомобилей. Мы продолжаем работать над тем, чтобы фестиваль был по-настоящему семейным и все могли найти себе интересное занятие.

Фото Пресс-служба Автодрома «Игора Драйв»

Интерес к фестивалю растет

— Чувствуете, что фестиваль готов сделать шаг вперед, если брать первый за точку отсчета, и в чем это выражается?

— Совершенно точно да. Об этом можно судить хотя бы по увеличению числа площадок и мероприятий в расписании. Как и в растущем интересе со стороны профессионалов автоспортивной отрасли. Коллеги посмотрели на нашу работу и поняли, что им интересно с нами сотрудничать. А это неминуемо вызовет и увеличение числа зрителей. Ну и партнеры тоже довольны и готовы помогать нам в развитии.

— В чем заключается для вас главный вызов как для организатора GARAGE FEST?

— Свести вместе всех участников из разных дисциплин (смеется). Всем ужиться на одной площадке, потому что каждый искренне считает свой вид лучшим и требующим особого внимания. А нам надо сделать так, чтобы все были довольны и все работало.

— Что отвечаете, когда вас спрашивают не о том, что будет в программе, а о том, почему не будет тех или иных гоночных мероприятий?

— После мероприятия мы обязательно собираем обратную связь от зрителей, очень скрупулезно к этому относимся. И если мы получаем пожелания, которые технически можно реализовать, то, конечно, вносим изменения на будущее. То, чего не хватает в программе — вопрос пристрастий каждого, это очень субъективная вещь. Но мы изучаем все мнения.

Фото Пресс-служба Автодрома «Игора Драйв»

— Если бы вам дали возможность включить в расписание одну любую дисциплину из тех, которых там еще нет, что бы выбрали?

— В текущей конфигурации площадки я бы, пожалуй, добавил мотоциклетной тематики — триал, эндуро и так далее. Мы работаем в этом направлении. Хотя можно интегрировать мотодвижение в GARAGE FEST, а можно попробовать сделать отдельный фестиваль. На будущий год посмотрим.

— Как добраться до «Игоры Драйв» тем, у кого нет автомобиля?

— Мы стали изучать этот вопрос сразу после первого фестиваля, когда поняли, что не у всех есть возможность пользоваться личным авто. Мы связались с РЖД и договорились увеличить количество электричек с Финляндского вокзала в дни фестиваля. А от платформы Сосново до «Игора Драйв» будут ходить автобусы-шаттлы. Проезд для обладателей билетов бесплатный.

— Где купить билеты?

— Они продаются на нашем сайте www.rosgonki.ru. Советую поторопиться с приобретением, потому что чем ближе к мероприятию, тем выше цены. Там же, кстати, можно подробно изучить расписание и все, что будет происходить на фестивале.