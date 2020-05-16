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Власти Торонто запретили проводить гонку IndyCar

12:43
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Новые ограничения на массовые мероприятия сделали невозможными организацию единственной гонки IndyCar за пределами США, сообщает Motorsport.

Уик-энд в Торонто был запланирован на 10-12 июля, но городская администрация окончательно объявила об отмене всех массовых мероприятий и фестивалей до конца лета. Организаторы этапа заявили о планах найти гонке новое место в календаре.

Ранее стало известно, что другая уличная гонка IndyCar, которая должна была в конце марта открыть новый сезон на улицах Сент-Питерсберга, теперь заняла последнюю строчку в календаре и пройдет в октябре.

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