Власти Торонто запретили проводить гонку IndyCar
12:43
Новые ограничения на массовые мероприятия сделали невозможными организацию единственной гонки IndyCar за пределами США, сообщает Motorsport.
Уик-энд в Торонто был запланирован на 10-12 июля, но городская администрация окончательно объявила об отмене всех массовых мероприятий и фестивалей до конца лета. Организаторы этапа заявили о планах найти гонке новое место в календаре.
Ранее стало известно, что другая уличная гонка IndyCar, которая должна была в конце марта открыть новый сезон на улицах Сент-Питерсберга, теперь заняла последнюю строчку в календаре и пройдет в октябре.
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