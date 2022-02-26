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Сегодня, 22:39

Организаторы Кубка мира по кузовным гонкам отменили этап соревнований в России

Иван Шитик
Корреспондент

Этап Кубка мира по кузовным гонкам (WTCR) в России отменен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной автомобильной федерации (FIA).

«В связи с событиями на Украине промоутер WTCR компания Discovery Sports Events подтверждает, что в нынешних обстоятельствах невозможно провести этап в России», — говорится в сообщении.

Соревнования должны были пройти с 6 по 7 августа в Сочи.

Источник: https://tass.ru/sport/13878721
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