Сироткин будет выступать в гонках на выносливость

Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин в сезоне-2020 примет участие в гонках на выносливость GT World Challenge Europe Endurance Cup.

Сироткин будет выступать в классе Pro в составе экипажа команды SMP Racing на автомобиле Ferrari F488 GT3 Evo 2020 под номером 72. Напарники Сергея — итальянский пилот Давиде Ригон и испанский гонщик Мигель Молина, которые в 2019 году вместе с Михаилом Алёшиным стали серебряными призёрами Blancpain GT Series Endurance Cup.

Сергей Сироткин будет совмещать участие в этапах GT World Challenge Europe с ролью резервного пилота команды «Формулы-1» «Рено» и руководителя академии картинга в рамках Академии SMP Racing.

— Я очень рад, что в этом году у меня будет полноценная гоночная программа в новой для меня серии GT World Challenge Europe за рулем Ferrari F488 GT3 Evo 2020 команды SMP Racing, — приводит пресс-служба SMP Racing слова Сироткина. — Со своей стороны я крайне мотивирован сработаться с моими напарниками Мигелем Молиной и Давиде Ригоном и добиться максимально возможного результата. После первых тестов я очень доволен, как у меня складываются отношения со всем коллективом AF Corse, который обслуживает наш автомобиль. Я получил представление о поведении Ferrari F488 GT3 Evo 2020 и уверен, что быстро акклиматизируюсь в новой для себя среде. Надеюсь, начиная уже с первой гонки, мы сможем бороться за самые высокие места. Спасибо SMP Racing, Ferrari и AF Corse за предоставленную возможность для продолжения моей спортивной карьеры. Это еще один шаг на пути к реализации моих долгосрочных целей.