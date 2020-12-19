Васильев выиграл Кубок мира по бахам

Российский гонщик Владимир Васильев стал обладателем Кубка мира по бахам среди пилотов. Победу в тотале Васильев одержал после пересмотра результатов заключительного этапа — бахи «Хаиль-II», которая прошла 14-16 декабря в Хаиле (Саудовская Аравия).

Через несколько часов после финиша и объявления результатов Коллегия спортивных комиссаров вынесла решение о компенсации времени Бернхарду тен Бринку и Васильеву из-за ошибки в дорожных картах. Вместе с тем были приняты протесты и выписаны денежные и временные штрафы семи другим пилотам за превышение скорости на спецучастке, в их число вошли лидеры — Нассер Аль-Аттия и Карлос Сайнс-старший.

После пересмотра результатов изменилось положение в итоговой квалификации бахи «Хаиль-II». Победа в гонке от Аль-Аттия перешла к Сайнсу, а с учетом этого общую турнирную таблицу Кубка мира по бахам-2020 среди пилотов вместо катарца возглавил Васильев.

Баха — разновидность раллийных гонок. Соревнования проходят по пересеченной местности (бездорожью) и дорогам общего пользования со спецучастками, общая протяженность до 1200 км и длительность не более 5 дней.

В сезоне Кубка мира по бахам-2020 было запланировано восемь этапов, но проведены шесть. После закрытия границ и обострения эпидемиологической обстановки серия лишилась ряда стартов, а условия проведения оставшихся были скорректированы.

Васильев ранее становился обладателем Кубка мира-2014, победителем ралли-марафона Africa Eco Race-2017, также гонщик является многократным чемпионом России по ралли-рейдам.

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