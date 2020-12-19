Владимир Васильев: «Сезон получился скомканным, тем не менее я смог победить»

Российский гонщик Владимир Васильев прокомментировал «СЭ» свой успех в Кубке мира по бахам. Победа в общем зачете в борьбе с сильнейшими раллийными пилотами планеты была присуждена нашему спортсмену на этой неделе в Хаиле (Саудовская Аравия).

— Как для вас складывался нынешний сезон в бахах?

— Нужно было набрать большое количество очков за маленькое количество этапов. Последние две гонки были очень тяжелыми. Они проходили в Саудовской Аравии, там же скоро начнется «Дакар», поэтому заявились все мировые топы. Пришлось в компании всех лидеров участвовать в этих соревнованиях и набирать максимальное количество очков.

— Сильно ли в этом году помешали коронавирусные ограничения?

— В этом году весь спорт складывался не очень из-за коронавируса, автоспорт не стал исключением. Сезон получился скомканным, непонятным, не все этапы состоялись. А в одном из этапов, которые были проведены, у меня не получилось выступить. Тем не менее я смог победить, это приятно.

— Кому хотите высказать слова благодарности после этого успеха?

— В этом году я сменил штурмана. Мы выступили с ним всего в трех гонках — укороченной в Португалии и последних двух. Мы с ним боролись за Кубок мира и одновременно прикатывались друг к другу. Чтобы ехать быстро, нужно хорошо понимать напарника, у нас это начало получаться.

(Сергей Федоров)