Мове о Сироткине: «В очень сложное время он оказывается у руководства, ему будет тяжело»

Российский гонщик Даниил Мове в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что экс-пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин назначен исполнительным директором Российской автомобильной федерации.

«Это довольно серьезная и большая должность. С точки зрения Сережи, оказаться на ней в таком молодом возрасте, с одной стороны — очень крутой результат, а с другой — большая ответственность. И я надеюсь, что она не обернется для него никами негативными последствиями. А только поможет ему дальше расти и развиваться. Сережа очень разумный парень, если он принял это предложение и пошел на эту должность, значит, он уверен в своих силах. Сережа уже доказал, что он человек талантливый, поэтому у него все получится. Он в очень сложное время оказывается у руководства, несмотря на его связи и возможности, ему будет тяжело. Сейчас автоспорту будет не сладко, как и другим видам спорта», — сказал Мове корреспонденту «СЭ».

26-летний Сироткин — бывший гонщик «Формулы-1». Россиянин провел один сезон в гоночной серии в качестве боевого пилота: в 2018 году он выступал за «Уильямс» и занял 20-е место в личном зачете с 1 очком.