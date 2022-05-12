Алешин считает, что назначение Сироткина директором РАФ пойдет на пользу организации

Гонщик SMP Racing Михаил Алешин в разговоре c «СЭ» отреагировал на новость о том, что экс-пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин назначен исполнительным директором Российской автомобильной федерации.

«Считаю это правильным решением. Очень рад за Сергея, у него есть очень большой опыт в автогонках, фактически вся его жизнь связана с автогонками. Понятное дело, что быть директором федерации и гонщиком — это немножко разное, его деятельность будет отличаться от того, что он делал раньше. Сергей мудр не погодам, с детства такой, насколько я помню. Поэтому я думаю, что для российского автоспорта это, безусловно, будет плюс. Так что это хорошие новости, мы, конечно, всячески ему поможем. Все в его руках, это достаточно большая структура, и там предстоит много работы. Одна из старейших организаций в России, с хорошим именем и репутацией. Я думаю, что он сможет внести свою лепту, так как знает, как все тут устроено. Пользуясь случаем, еще раз его поздравляю», — сказал Алешин корреспонденту «СЭ».

26-летний Сироткин — бывший гонщик «Формулы-1». Россиянин провел один сезон в гоночной серии в качестве боевого пилота: в 2018 году он выступал за «Уильямс» и занял 20-е место в личном зачете с 1 очком.