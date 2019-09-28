Роберт Шварцман: «Рад оформить чемпионство в России»

Российский гонщик программы SMPRacing Роберт Шварцман рассказал о победе в сезоне «Формулы-3».

— Теперь могу расслабиться и наслаждаться остатком сезона, ведь главная цель выполнена. Для меня было важно оформить чемпионство именно в России. Это впервые, когда меня приветствует так приветствуют фанаты — целая толпа, — сказал Шварцман. — Я понимал, что сегодня нужно обойтись без глупостей. Жаль, что не получилось победить в гонке, но я доволен итоговым результатом.

У меня не было слишком плохого старта, но Маркус (Армстронг — партнер Швацмана по команде Prema Racing, ставший победителем гонки — Прим. «СЭ») обогнал меня в первом повороте. На последнем круге Маркус держал свое преимущество, я знал, что не надо обгонять его, что могло привести к вылету и отодвинуть чемпионство. Тем более (из-за дождя) не было такого сцепления с трассой, чтобы бороться за победу на этапе. (Мария Маркова)