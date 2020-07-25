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Першин одержал дебютную победу на втором этапе СМП РСКГ «Игоры Драйв»

19:20
Второй этап чемпионата СМП РСКГ. Фото РСКГ
Второй этап чемпионата СМП РСКГ. Фото РСКГ

На «Игора Драйв» прошел второй этап чемпионата СМП РСКГ.

Победу одержал Артемий Першин, который стартовал с первого ряда. Для него эта гонка стала первой в СМП РСКГ. Вторым стал Егор Фокин. Третий — Егор Ганин.

Джабраил Ахмадов также потерял несколько мест на старте, однако смог прорваться наверх и замкнул пятерку сильнейших.

Никита Дубинин в итоге финишировал только 6-м — впереди Амирхана Файзрахманова, Степана Ануфриева и Ивана Казарина.

Дополнительная информация:

http://xn--c1anre.xn--p1ai/news/2393/

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