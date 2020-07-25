Першин одержал дебютную победу на втором этапе СМП РСКГ «Игоры Драйв»
19:20
На «Игора Драйв» прошел второй этап чемпионата СМП РСКГ.
Победу одержал Артемий Першин, который стартовал с первого ряда. Для него эта гонка стала первой в СМП РСКГ. Вторым стал Егор Фокин. Третий — Егор Ганин.
Джабраил Ахмадов также потерял несколько мест на старте, однако смог прорваться наверх и замкнул пятерку сильнейших.
Никита Дубинин в итоге финишировал только 6-м — впереди Амирхана Файзрахманова, Степана Ануфриева и Ивана Казарина.
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