Косаченко прокомментировала вылет Мазепина в дебютной гонке «Формулы-1»

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко прокомментировала «СЭ» новость о том, что пилот «Хааса» Никита Мазепин разбил машину на первом круге дебютной гонки в «Формуле-1» в Бахрейне.

«Считаю, что у нас есть представители в «Формуле-1», и мы должны к этому относиться позитивно. Призываю вас к этому. К сожалению, дебют получился нерезультативным, но не будем сбрасывать его со счетов. Это первое гран-при для Никиты. У него был довольно быстрый переход из «Ф2» в «Ф1». Это разные категории, разные машины, тем более, в гоночных условиях. Ты можешь сколько угодно тестировать автомобиль, а в гонке у каждого пилота появляется дополнительная ярость, храбрость, и иногда немного отключается мозг. Мне показалось, что он сразу после старта опередил Мика, тот каким-то образом пытался отыграться, и Никита, дабы избежать столкновения, кстати, достаточно профессионально себя повел. Он повернул руль, но, к сожалению, наехал на поребрик», — сказала Косаченко «СЭ».

Косаченко добавила, что особенность трассы в Бахрейне такова, что там очень много мелкого песка, скользкая трасса, поэтому Никита наехал на покрашенный поребрик, а в условиях скользкой трассы удержать машину не сумел.

«Там не было каких-то технических причин, по которым это с ним произошло, но об этом можно будет узнать только после окончания гонки и того, как будет сделан разбор полетов. Хотелось бы чуть придать оптимизма, вперед и с песней. Ура! Никита стартовал. В квалификации отставание было не очень значительным от общей массы пилотов. Сразу два молодых парня, Гюнтеру Штайнеру (руководитель «Хааса» — прим. «СЭ») есть, над чем поработать с молодежью. Давайте чуть позитивнее к этому относиться», — добавила Косаченко.

Перед гонкой на «Гран-при Бахрейна» Никита Мазепин не поддержал акцию BLM и не встал на колено.

(Екатерина Звенигородская)