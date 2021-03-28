Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко прокомментировала «СЭ» новость о том, что пилот «Хааса» Никита Мазепин не встал на колено во время акции Black Lives Matter перед дебютной гонкой в «Формуле-1».

«Считаю, что это личное дело каждого. Позиция каждого сформирована в глубине, определена какими-то факторами, хочет встать пилот на колено или нет. Слава богу, это пока не пионерский отряд и никого не заставляют вставать на колени. Если Никита сделал так, очевидно, что это его осознанное решение. Не могу его ни поддержать, ни раскритиковать. Это никак на нем не отразится. Кто хочет — тот встает, это личная позиция спортсмена, а, скорее, даже человека. Давайте уважительно к этому относиться», — сказала Косаченко «СЭ».

В своей дебютной гонке на «Гран-при Бахрейна» Никита Мазепин разбил машину на первом круге.

(Екатерина Звенигородская)