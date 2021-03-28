Пилот программы SMP Racing Михаил Алешин прокомментировал «СЭ» итоги гонки «Гран-при Бахрейна». 28 марта победу одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, на второй позиции — голландец Макс Ферстаппен на «Ред Булле», замкнул тройку финн Валттери Боттас на «Мерседесе». Россиянин Никита Мазепин из команды «Хаас» вылетел на первом круге.

«Я думаю, что решение «Ред Булла» по стратегии было абсолютно оправданным, потому что, как мы видели, она сработала идеально. Ферстаппен мог и, самое главное, боролся с Хэмилтоном, но из-за того, что покинул пределы трассы, ему пришлось вернуть позицию. То есть он обогнал и на выходе немного выехал за пределы трассы, из-за чего дирекция гонки попросила его вернуть позицию. После этого, как мне показалось, Макс немного убил резину, поэтому ему было уже немного тяжело атаковать на том же уровне. Но, возможно, будь еще пара кругов гонки, ситуация была бы иной. Конечно, я думаю, Ферстаппен сможет и будет бороться за чемпионский титул в этом году, потому что все говорит о том, что «Ред Буллу» подходят эти нововведения с днищем автомобиля. Посмотрим, как будет в реальности, но первая гонка для болельщиков была многообещающей», — сказал Алешин «СЭ».

Также бывший пилот серии IndyCar прокомментировал вылет россиянина Никиты Мазепина.

«Как говорят, первый блин комом, однозначно. Понятно, что были какие-то ошибки в квалификации, но мне кажется, главное — непонятная вещь, которая произошла по ходу первого круга. То ли он не нагрел резину до конца, то ли что-то еще повлияло на вылет с трассы. Но что еще более странно, это то, что в том же месте через несколько кругов вылетел и его партнер Мик Шумахер. Поэтому, думаю, делать какие-то предварительные выводы рано», — добавил Алешин.

Следующий этап «Формулы-1» стартует 16 апреля в итальянской Имоле.

(Сергей Федоров)