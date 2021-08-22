Экипаж «Тойоты» выиграл гоночный марафон «24 часа Ле-Мана»

Экипаж японской команды «Тойота» в составе британца Майка Конвея, японца Камуи Кобаяси и аргентинца Хосе Марии Лопеса стал победителем гоночного марафона «24 часа Ле-Мана» в главном классе «гиперкары», который был введен с нынешнего сезона и заменил LMP1.

Второе место занял другой экипаж «Тойоты» под управлением швейцарца Себастьена Буэми, новозеландца Брендона Хартли и японца Кадзуки Накаджимы. Третьим финишировал экипаж «Альпин» французов Николя Лапьера и Мэттью Ваксивьера, бразильца Андре Неграна.

В классе LMP2 выиграл экипаж бельгийского коллектива WRT в составе нидерландца Робина Фряйнса, австрийца Фердинанда фон Габсбурга и француза Шарля Милеси.

Победу в классе GTE-Pro одержал экипаж итальянской команды AF Corse в составе британца Джеймса Каладо, итальянца Алессандро Пьера Гуиди и француза Коме Летогара.