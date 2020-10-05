Итальянский картингист устроил массовую драку на чемпионате мира
На чемпионате мира по картингу произошла массовая драка.
По ходу финальной гонки в Лонато 23-летний Лука Корбери вел спор за 15-ю позицию с Паоло Ипполито.
Crazy scenes coming out of the— Motorsport.com (@Motorsport) October 4, 2020
FIA Karting World Championship today pic.twitter.com/erC697J9Z6
В результате контакта между картами итальянец выбыл из гонки — случившееся настолько разозлило спортсмена, что он дождался появления Ипполито на следующем круге и запустил в того бампером от карта.
Корбери, семья которого владеет картодромом в Лонато, после финиша прошел в закрытый парк и набросился на Ипполито, который на голову ниже его, с кулаками. На помощь ему прибежали еще несколько человек. Лишь после серьезных усилий Корбери и его сторонников удалось успокоить.