Итальянский картингист устроил массовую драку на чемпионате мира

На чемпионате мира по картингу произошла массовая драка.

По ходу финальной гонки в Лонато 23-летний Лука Корбери вел спор за 15-ю позицию с Паоло Ипполито.

Crazy scenes coming out of the

FIA Karting World Championship today pic.twitter.com/erC697J9Z6 — Motorsport.com (@Motorsport) October 4, 2020

В результате контакта между картами итальянец выбыл из гонки — случившееся настолько разозлило спортсмена, что он дождался появления Ипполито на следующем круге и запустил в того бампером от карта.

Корбери, семья которого владеет картодромом в Лонато, после финиша прошел в закрытый парк и набросился на Ипполито, который на голову ниже его, с кулаками. На помощь ему прибежали еще несколько человек. Лишь после серьезных усилий Корбери и его сторонников удалось успокоить.