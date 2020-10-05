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Итальянский картингист устроил массовую драку на чемпионате мира

06:55
Картинг. Фото Motorsport.com.
Картинг. Фото Motorsport.com.

На чемпионате мира по картингу произошла массовая драка.

По ходу финальной гонки в Лонато 23-летний Лука Корбери вел спор за 15-ю позицию с Паоло Ипполито.

В результате контакта между картами итальянец выбыл из гонки — случившееся настолько разозлило спортсмена, что он дождался появления Ипполито на следующем круге и запустил в того бампером от карта.

Корбери, семья которого владеет картодромом в Лонато, после финиша прошел в закрытый парк и набросился на Ипполито, который на голову ниже его, с кулаками. На помощь ему прибежали еще несколько человек. Лишь после серьезных усилий Корбери и его сторонников удалось успокоить.

Дополнительная информация:

https://ru.motorsport.com/kart/news/italyanskij-kartingist-zateyal-massovuyu-draku-na-chempionate-mira/4886161/

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