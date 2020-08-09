Гонщик Карякин продает личный автомобиль ради участия в «Дакаре». Ему не хватает 10 миллионов

Вице-чемпион «Дакар-2020» Сергей Карякин выставил на продажу свой личный автомобиль, чтобы оплатить часть стартового взноса ради участия в следующих ралли «Дакар».

— История 2018 года, когда я продавал Mercedes Benz Sprinter, повторяется, — цитирует e1.ru Карякина. — Продаю Golf ради участия в «Дакаре». Сейчас заканчивается время подачи заявок, и нужно хоть какие-то деньги найти, чтобы просто выиграть время. Если не проплатить часть взноса, меня потом не включат в стартовый лист.

Карякин надеется продать машину за 1,65 миллиона рублей. Пилот заявил, что для участия в «Дакаре» ему не хватает порядка 10 миллионов.

— Мы построили новую машину, техничку, есть определенный объем запчастей, — сказам Карякин. — Но нужны деньги на стартовые взносы, это 10 миллионов. Еще необходимо, чтобы машины и команда доехали до Марселя, погрузились на паром, долетели до Саудовской Аравии. А еще есть траты на питание, проживание и запчасти для спортивных автомобилей.