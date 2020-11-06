«Формула-2» в 2021 году будет проводить по 3 гонки за этап

В следующем году чемпионат «Формулы-2» будет состоять из восьми этапов, сообщает Motorsport.

Однако количество проведенных за год гонок не изменится: каждый этап в 2021 году будет состоять из трех заездов. Этапы «Формулы-2» и «Формулы-3» по-прежнему будут проходить в рамках «Гран-при» «Ф-1» — и чтобы не делать календарь уик-энда чрезмерно плотным, младшие серии будут разведены по разным этапам и их участники не будут соревноваться на одной трассе в одни выходные.