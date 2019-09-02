ФИА расследует гибель Юбера вместе с властями Бельгии

Гоночный директор ФИА Майкл Мэси подтвердил, что начато расследование аварии в гонке «Формулы-2» в Бельгии. В результате аварии на втором круге погиб француз Антуан Юбер, с которым столкнулся Хуан Мануэль Корреа, последний оказался в больнице.

— Мы начали вчера расследование, — цитирует GPToday Мэси. — ФИА работает в сотрудничестве с местными властями. Все отделы задействованы. Я не могу сказать, как долго будет продолжаться расследование. Мы должны провести как можно более тщательное и внимательное расследование. ФИА всегда изучает все стороны инцидентов.