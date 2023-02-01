Даниил Квят будет выступать в WEC в составе команды Prema

Российский автогонщик Даниил Квят в сезоне-2023 будет выступать в чемпионате по гонкам на выносливость FIA WEC.

Бывший пилот «Формулы-1» вошел в состав команды Prema в гонках на выносливость в классе LMP2 (спортпрототипы). В составе экипажа машины под номером 63 вместе с Квятом будут выступать Мирко Бортолотти и Дориан Пин.

28-летний гонщик должен был выступать в WEC в 2022 году в составе G-Drive Racing, однако не смог принять участия из-за отказа подписать документ FIA, выданный гонщикам из России и Белоруссии.

В 2022 году Квят провел несколько этапов в NASCAR. Он трижды поднимался на подиум в «Формуле-1», где выступал с 2014 по 2017 и с 2019 по 2020 год.