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Сегодня, 21:10

Россиянин Бедрин станет пилотом «Формулы-3» в 2023 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Россиянин Никита Бедрин подписал контракт с командой «Формулы-3 «Йенцер Моторспорт» на сезон-2023.

«Я очень рад возможности выступить в «Формуле 3»! Для меня это большой и важный шаг. Я готов принять вызов и выжать из него максимум. Я хочу сказать большое спасибо PHM Racing за предоставленную возможность выступить за «Йенцер Моторспорт», за этот шанс и веру в меня. Не могу дождаться начала сезона — я с нетерпением этого жду!» — приводит слова Бедрина официальный сайт команды.

В минувшем сезоне 17-летний россиянин выступал под итальянской гоночной лицензией. В «Формуле-4» ОАЭ он одержал две победы, шесть подиумов и занял четвертое место в личном зачете, в немецкой «Формуле-4» — одну победу, шесть подиумов, четвертое место в личном зачете, в итальянской «Формуле-4» — два подиума и двенацатое место в личном зачете.

Источник: https://www.jenzermotorsport.ch/en/?view=article&id=1523:press-release-2-2023&catid=47
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