Квят: «Я рад стать частью команды Prema и очень мотивирован, буду выкладываться по максимуму»

Российский автогонщик Даниил Квят прокомментировал то, что в сезоне-2023 будет выступать в чемпионате по гонкам на выносливость FIA WEC в составе команды Prema.

«Это очень захватывающая часть моей карьеры — присоединиться к Prema и вместе участвовать в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA. Эта команда очень известна своими предыдущими успехами, и теперь она стремится покорить мир гонок на выносливость. Я очень рад стать ее частью и очень мотивирован, буду выкладываться по максимуму, чтобы попытаться занять самые высокие позиции», — приводит слова Квята сайт команды.

В состав команды Prema в гонках на выносливость в классе LMP2 (спортпрототипы) помимо Квята вошли Мирко Бортолотти и Дориан Пин.

28-летний гонщик должен был выступать в WEC в 2022 году в составе G-Drive Racing, однако не смог принять участия из-за отказа подписать документ FIA, выданный гонщикам из России и Белоруссии.