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Сегодня, 14:31

Журова объяснила, почему Ласицкене и Исинбаеву не включили в список 40 наиболее значимых легкоатлеток мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала отсутствие российских и советских спортсменок в списке 40 наиболее значимых легкоатлеток в истории проведения чемпионатов мира по версии Международной федерации легкой атлетики.

«Такой подход исключительно мотивирован нынешней ситуацией. Международная федерация легкой атлетики не хочет получить в свой адрес протесты и «наезды». Им проще оставить вне списка россиян и белорусов, чем потом испытывать политическое давление и осуждение. Никто не хочет негатива. То же самое было с фигурным катанием, когда из проморолика вырезали выступления всех наших спортсменов, хотя они были самыми яркими. Последние два года такая тенденция прослеживается. И ожидать другого отношения не стоит. Думаю, что исключат упоминания даже о советских спортсменах на ближайшее время», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) представила список топ-40 лучших моментов чемпионатов мира за последние 40 лет.

Рейтинг был составлен на основе голосования болельщиков. В него не вошли российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева и прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Список возглавил ямайский легкоатлет Усэйн Болт.

Исинбаевой принадлежит мировой рекорд 2009 года в прыжках с шестом (5,06 м), его до сих пор никто не побил. 41-летняя россиянка является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира.

30-летняя Ласицкене — единственная трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту. Также на ее счету золото Олимпийских игр в Токио.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/11083148-zhurova-obyasnila-pochemu-lasickene-i-isinbaevu-ne-vklyuchili-v-spisok-40-naibolee-znachimyh-legkoatletok-mira.html
легкая атлетика
Елена Исинбаева
Светлана Журова
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