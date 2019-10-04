Зеппельт выпустил новый фильм о допинге

Журналист немецого канала ARD Хайо Зеппельт выпустил новый документальный фильм о допинге. Эпизод документальной серии «Допинг. Совершенно секретно» посвящен проблемам в Марокко.

Зеппельт стал автором серии фильмов о допинге в российской легкой атлетике. Первый из них инициировал проверку ВАДА, по итогам которой РУСАДА было временно отстранено, закрыта Московская лаборатория, уволен ее директор Григорий Родченков, который впоследствии стал информатором о допинге в российском спорте. Кроме того, из состава ИААФ была исключена Всероссийская федерация легкой атлетики. На данный момент ВФЛА все еще не восстановлена.