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Заседание рабочей группы по восстановлению ВФЛА состоится в Монако 21 ноября

11:41

Заседание рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) по поводу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), состоится 21 ноября, заявил глава рабочей группы Руне Андерсен.

— Следующее заседание рабочей группы пройдет в Монако накануне совета IAAF, — цитирует Андерсена ТАСС.

Совет ИААФ пройдет с 22 по 23 ноября. Рабочая группа составляет рекомендацию совету, который принимает решение о статусе ВФЛА. Отстранение национальной федерации продлевалось 12 раз, последнее решение было принято 23 сентября.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7079165

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