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Юлия Тарасенко избрана и. о. президента ВФЛА

14:34

Юлия Тарасенко избрана исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), информирует ТАСС. Решение было принято в субботу на заседании президиума организации.

Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА. В субботу он подал заявление об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинений за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7185321

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