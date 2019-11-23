Юлия Тарасенко избрана и. о. президента ВФЛА

Юлия Тарасенко избрана исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), информирует ТАСС. Решение было принято в субботу на заседании президиума организации.

Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА. В субботу он подал заявление об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинений за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.