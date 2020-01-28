Врач сборной России по футболу будет претендовать на место в руководстве ВФЛА

Как стало известно «СЭ», главный врач сборной России по футболу, председатель медицинского комитета Российского футбольного союза Эдуард Безуглов в среду выдвинет свою кандидатуру на выборы руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Ранее ТАСС сообщил, что на пост президента ВФЛА будет претендовать главный тренер сборной России олимпийский чемпион Юрий Борзаковский. Также о том, что собираются подать свои кандидатуры, заявляли глава Московской федерации легкой атлетики Олег Курбатов и менеджер Михаил Гусев.

— Можете ли вы подтвердить, что собираетесь податься в руководстве ВФЛА? И о какой должности идет речь? - вопрос Безуглову.

— Такое желание есть. У меня есть стремление помочь нашей легкой атлетике, а уж в какой конкретно должности — вопрос вторичен. Окончательное решение я приму сегодня-завтра.

— Как может повлиять на ваш выбор тот факт, что решение баллотироваться принял олимпийский чемпион Юрий Борзаковский?

— Для меня самое главное — это иметь реальный фронт работы. Я готов выполнять ее в открытом для общественности и максимально эффективном режиме. Если президентом действительно станет Борзаковский, готов помогать ему во всех вопросах. Уверен, что даже за год, который остается до следующих выборов, можно сделать очень многое. В частности, заслужить доверие международных организаций и легкоатлетической общественности внутри страны, которая тоже, поверьте, очень ждет перемен.

Эдуард Безуглов является атлетом-любителем и выступает в забегах на длинные дистанции. (Наталья Марьянчик)