ВФЛА попросила РУСАДА включить Лесного и Сокирского в пул тестирования

ВФЛА направила в РУСАДА список спортсменов, рекомендуемых для включения в пул тестирования на первый квартал 2020 года, сообщает ТАСС. По словам пресс-атташе ВФЛА Натальи Юхаревой, в списке присутствуют толкатель ядра Александр Лесной и метатель молота Алексей Сокирский, которых World Athletics не включила в свой пул.

— ВФЛА направила в РУСАДА список спортсменов в пул допинг-тестирования на первый квартал 2020 года, — сказала Юхарева. — Российское антидопинговое агентство на основании своих критериев будет принимать решение о внесении того или иного легкоатлета в свои пулы. В числе вошедших в последний список есть и Лесной с Сокирским, которые не вошли в новый международный пул тестирования.