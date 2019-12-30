ВФЛА ответила на письмо Ласицкене, Сидоровой и Шубенкова

Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ответило на открытое письмо российских легкоатлетов. Оно предложило встретиться с членами комиссии спортсменов ВФЛА 10 января.

— Уважаемые Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене.

Действующее руководство ВФЛА понимает позицию спортсменов. Действительно, 25 декабря 2019 года Марина Купцова была освобождена от должности главы комиссии спортсменов ВФЛА. Сделать комиссию спортсменов ВФЛА по-настоящему рабочим органом в наших с вами руках, — говорится в сообщении на сайте ВФЛА.

Согласно Уставу (пункту 6.10.10), президиум ВФЛА создает общественные рабочие органы, утверждает их состав и положение об их деятельности. Свои предложения касательно состава комиссии, кандидатур на место председателя и предложения по ее работе вы можете направить в адрес президиума ВФЛА. Ваши предложения будут оперативно рассмотрены президиумом в полном соответствии с уставной деятельностью организации.

В сложившейся ситуации со множеством вопросов, которые нам необходимо обсудить, предлагаем провести 10 января в Москве рабочую встречу руководства ВФЛА и членов комиссии спортсменов ВФЛА.

Данная встреча даст нам возможность ответить на все ваши вопросы, обсудить насущные проблемы и найти пути эффективного взаимодействия и сотрудничества.

Уверены, что очная встреча с возможностью открытого и честного диалога станет в данной ситуации более плодотворной, нежели общение посредством открытых писем и коммуникаций через СМИ.