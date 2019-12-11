ВФЛА отклонила апелляции Головина и Никитина на отзыв лицензий

В здании ОКР состоялось заседание президиума ВФЛА, сообщает официальный сайт организации. И.о. президента ВФЛА Юлия Тарасенко рассказала о текущей деятельности федерации, о статусе выполнения рекомендаций Комиссии по государственной аккредитации Российской Федерацией общественных организаций для наделения их статусом спортивной федерации, о статусе согласования с РУСАДА дорожной карты по выходу из допингового кризиса.

Были рассмотрены жалобы тренеров Вячеслава Головина и Сергея Никитина. На основании решения бюро президиума ВФЛА у данных специалистов были отозваны тренерские лицензии за нарушения их спортсменами антидопинговых правил. После рассмотрения документов и материалов по данному вопросу члены президиума оставили решение Бюро без изменений.

Ранее стало известно, что президиум ВФЛА принял решение провести выборы нового главы организации 28 февраля, а также утвердил отставку с поста вице-президента главного тренера сборной России Юрия Борзаковского.