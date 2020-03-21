ВФЛА намерена до конца марта завершить формирование комиссии по восстановлению
Всероссийская федерация легкой атлетики намерена до конца марта завершить формирование совместной комиссии по восстановлению международного статуса организации, сообщает официальны сайт организации.
«19 марта, в соответствии с уставом ВФЛА, президиум утвердил положение о комиссии спортсменов. Также президиумом было принято единогласное решение о выдвижении кандидатур в комиссию спортсменов путем голосования на официальном сайте ВФЛА и дальнейшем утверждении окончательного состава президиумом ВФЛА в соответствии с критериями, указанными в положении о комиссии спортсменов.
Теперь, отходя от официальной части обращения, хотел бы заметить, что процесс формирования рабочих органов, учитывая реалии нашего дня (жесткие требования World Athletics и те объективные условия, в которых мы находимся, когда цена ошибки очень велика), требует от всех нас внимательного и равновесного подхода. Не скрою, информация о том, что Анжелика Сидорова, Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Сергей Литвинов не хотят участвовать в открытых выборах в состав комиссии, а Радион Гатауллин принял решение покинуть пост руководителя комиссии, меня удивила. Значит ли это, что наши топовые спортсмены не готовы к открытому, демократичному и честному диалогу, к которому они сами всех нас так настойчиво призывают?
Надеюсь, что это не так и, возможно, речь идет лишь об ошибках коммуникации и недопонимании между всеми участниками диалога.
Мне действительно очень жаль, что наши самые звездные и заслуженные спортсмены отказались участвовать в выборах в комиссию спортсменов. Могу предположить, что они еще передумают, я надеюсь на это. В любом случае я уверен, что состав комиссии, выбранный путем голосования и утвержденный президиумом, будет открыт, настроен на конструктивную работу и продуктивный диалог, а главное, будет в своей работе «заточен» на то, чтобы быть частью ВФЛА.
Уверен, открытые и демократичные выборы в состав комиссии спортсменов позволят нам сформировать рабочий орган ВФЛА, который станет действительно выразителем чаяний всех российских легкоатлетов и будет работать вместе с федерацией во благо развития нашего вида спорта», — говорится в заявлении президента ВФЛА Евгения Юрченко.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. 28 февраля был избран новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики, которым стал Юрченко, а также был сформирован новый состав президиума организации. 2 марта Минспорт восстановил государственную аккредитацию ВФЛА, в тот же день Юрченко отправил письмо на имя главы World Athletics Себастьяна Коу, в котором он признал обвинения Независимого легкоатлетического органа (AIU) в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле подозреваемого в нарушении антидопинговых правил прыгуна в высоту Данила Лысенко.
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