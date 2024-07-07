Украинка Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту

Легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту.

На этапе Бриллиантовой лиги в Париже 22-летняя украинка показала результат 2,10 метра. Предыдущий рекорд в открытых помещениях был установлен болгарской легкоатлеткой Стефкой Костадиновой в августе 1987 года — 2,09 метра.

Ранее лучшим результатом Магучих была отметка в 2,05 м на турнире в Брюсселе в 2022-м.

Легкоатлетка является чемпионкой мира-2023 и бронзовой призеркой Олимпийский игр в Токио-2020. Золото Игр завоевала россиянка Мария Ласицкене, серебро — австралийка Никола Макдермотт.