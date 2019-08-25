Тренер двукратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал, как относится к тому, что его подопечную часто проверяют на допинг.

— Допинг — это вообще отдельная тема, которая уже приелась, — приводит слова тренера РИА «Новости». — Могу жестко высказать свою позицию по этой теме, но пока делать этого не буду, потому что вопросы есть не только к тем, кого обвиняют, но и к тем, кто обвиняет. У меня вообще сложилось такое понимание, что непойманные наказывают пойманных. В том, что касается допинга, как мне кажется, каждому тренеру и спортсмену нужно посмотреть внутрь себя, обратиться к своей совести — чего они на самом деле хотят, в том числе, обвиняя других? Когда говорят о новом поколении... Я считаю, новое поколение — это плеяда тех спортсменов, которые по воле судьбы и последних событий очень часто проходят допинг-контроль: соревновательный и внесоревновательный, на каждой фазе подготовки. Но тогда нужно уже быть последовательными — надо сделать, чтобы так делали все без исключения. Тогда мы будем считать их за равных себе, тогда все будет прозрачно и объективно, и только тогда у меня будет доверие к этим спортсменам и тренерам — это касается и наших, и зарубежных.

Если они задали такой темп, то я буду доверять только тем людям, которые проходили эти допинг-контроли. Тогда я буду считать их достижения объективными и информативными. Коли заставили мою Машу, чистую, с безупречной репутацией, сдавать столько допинг-проб, тогда пусть их сдают все. Вот это будут спортсмены нового поколения.