«Телефон уже лопается от поздравлений». Елена Исинбаева отмечает день рождения

Сегодня день рождения у знаменитой российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой. Ей исполнилось 38 лет.

«Ну что, сегодня мне исполняется 38! — написала Исинбаева в Instagram. — С вашего разрешения, буду спамить ленту и сторис! Только глазки открыла, а телефон уже лопается от поздравлений! Обнимаю всех крепко!»

Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призер Олимпиады. Трехкратная чемпионка мира, четырехкратный победитель чемпионата мира в помещении. Победительница Кубка мира, чемпионата Европы и чемпионата Европы в помещении.