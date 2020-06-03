«Телефон уже лопается от поздравлений». Елена Исинбаева отмечает день рождения
Сегодня день рождения у знаменитой российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой. Ей исполнилось 38 лет.
«Ну что, сегодня мне исполняется 38! — написала Исинбаева в Instagram. — С вашего разрешения, буду спамить ленту и сторис! Только глазки открыла, а телефон уже лопается от поздравлений! Обнимаю всех крепко!»
Ну что, сегодня мне исполняется 38 !!! ? С вашего разрешения, буду спамить ленту и сторис! ? ? Только глазки открыла, а телефон уже лопается от поздравлений! ??? ? Обнимаю всех крепко??? ? Well, today I turn 38? ? !!! ? With your permission, I will spam the feed and stories today!? ? Just opened my eyes, and the phone is already bursting with congratulations! ??? ? Hugging everyone tight??? ? #деньрождение#birthdaygirl#счастьеесть#sportgirl#wishcometrue
Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призер Олимпиады. Трехкратная чемпионка мира, четырехкратный победитель чемпионата мира в помещении. Победительница Кубка мира, чемпионата Европы и чемпионата Европы в помещении.
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