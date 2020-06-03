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«Телефон уже лопается от поздравлений». Елена Исинбаева отмечает день рождения

09:15
Елена Исинбаева. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елена Исинбаева. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня день рождения у знаменитой российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой. Ей исполнилось 38 лет.

«Ну что, сегодня мне исполняется 38! — написала Исинбаева в Instagram. —  С вашего разрешения, буду спамить ленту и сторис! Только глазки открыла, а телефон уже лопается от поздравлений! Обнимаю всех крепко!»

Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призер Олимпиады. Трехкратная чемпионка мира, четырехкратный победитель чемпионата мира в помещении. Победительница Кубка мира, чемпионата Европы и чемпионата Европы в помещении.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CA9d7MSqCBN/

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