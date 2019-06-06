Станислав Поздняков заявил, что рабочая группа по восстановлению ВФЛА выполнила весь план работы

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков перед заседанием исполкома организации подвел итоги работы за последние месяцы.

– Перед началом заседания хотелось бы подвести некоторые итоги работы, проведенной с момента последнего исполкома, который прошел 31 января. Условное восстановление Паралимпийского комитета России можно назвать одним из позитивных моментов, который привел к снижению напряженности и антироссийской истерии в мире, – отметил Поздняков.

Это пример конструктивной и плодотворной работы с коллегами из международных спортивных организаций, который привел к позитивным результатам.

Кроме того глава ОКР отметил работу двух рабочих групп, созданных по итогам заседания Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта.

– На заседании Совета президент России Владимир Путин отметил особую роль общественных организаций, – сказал Поздняков. – По итогам заседания были даны поручения и рекомендации и сформированы две рабочие группы: одна из них – по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной федерации легкой атлетики, другая – по защите прав и интересов спортсменов. В рамках рабочей группы по восстановлению ВФЛА был подготовлен и выполнен весь план работы, что особенно важно в преддверии заседания совета ИААФ, который пройдет уже в ближайшие дни (Мария Маркова).