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Сегодня, 11:16

Шубенков отказался от Кубка России ради лучшей подготовки к чемпионату страны

Алина Савинова
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Сергей Клевцов, личный тренер бегуна Сергея Шубенкова, сообщил, что спортсмен решил пропустить июльский Кубок России по легкой атлетике.

«Шубенков пропускает Кубок России, он сейчас находится на сборах в Новогорске. Спортсмен одновременно восстанавливается и тренируется, чтобы набрать лучшую форму к чемпионату страны в Екатеринбурге», — приводит ТАСС слова Шубенкова.

Чемпионат России по легкой атлетике 2024 года пройдет с 15 по 18 августа в Екатеринбурге на стадионе «Калининец».

33-летний Шубенков является чемпионом мира 2015 года, а также трехкратным чемпионом Европы. В этом году он принимал участие в командном чемпионате России, московском забеге на Никольской, Мемориале Знаменских и Играх БРИКС, но ни в одном из турниров не смог занять первое место.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Сергей Шубенков
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