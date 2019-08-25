Шубенков еще не до конца восстановился после травмы

Российский легкоатлет Сергей Шубенков признался, что пока не полностью восстановился после травмы. Серебряный призер чемпионата мира-2017 в беге на 110 метров с барьерами в июне получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава.

«Последствия травмы дают о себе знать, — цитирует Шубенкова ТАСС. — Стараемся, тренируемся, как можем, но пока вот так. Сначала долго лечился, потом набирал форму, и это все еще дается мне нелегко.

Думаю, дальше будет лучше. Постепенно набегаюсь, привыкну ко всем обстоятельствам. Определенный оптимизм я испытываю, потому что хуже уже некуда».