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Шубенков еще не до конца восстановился после травмы

11:58
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Российский легкоатлет Сергей Шубенков признался, что пока не полностью восстановился после травмы. Серебряный призер чемпионата мира-2017 в беге на 110 метров с барьерами в июне получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава.

«Последствия травмы дают о себе знать, — цитирует Шубенкова ТАСС. — Стараемся, тренируемся, как можем, но пока вот так. Сначала долго лечился, потом набирал форму, и это все еще дается мне нелегко.

Думаю, дальше будет лучше. Постепенно набегаюсь, привыкну ко всем обстоятельствам. Определенный оптимизм я испытываю, потому что хуже уже некуда».

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6796413

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