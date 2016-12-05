Сергей Шубенков: "Заявки россиян на участие в зимнем чемпионате Европы ничего не гарантируют"

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков не уверен, что российские легкоатлеты будут допущены к участию в чемпионате Европы в помещении. Ранее появилась информация, что российские спортсмены могут подать заявки на участие в турнире как независимые атлеты.

– Мы знаем, что можем выступать как независимые спортсмены – соответствующие поправки были в правилах перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, благодаря им на предолимпийском чемпионате Европы выступала Юлия Степанова, – цитирует ТАСС Шубенкова. – Мы тогда тоже дружно всей командой написали такие заявления и так же дружно получили отказы. Поэтому не факт, что заявки наших легкоатлетов станут гарантом их участия в зимнем чемпионате Европы – решение в любом случае за ИААФ. Захотят – допустят, захотят – нет.

Сейчас не прописано никаких критериев, чтобы получить возможность участия в соревнованиях. Перед Играми взяли за основу два года жить и тренироваться за рубежом, а как будет сейчас – одному руководству ИААФ известно.

Зиму я традиционно пропускаю, берегу здоровье, чтобы сосредоточиться к лету.