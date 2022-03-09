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Сегодня, 12:21

Сборную ЮАР из-за допинга лишат победы на чемпионате мира

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации

Южноафриканский спринтер Тандо Длодло дисквалифицирован на два с половиной года после положительного результата допинг-пробы на тестостерон.

22-летний легкоатлет попался на чемпионате своей страны в апреле прошлого года, но это не помешало ему в мае 2021-го стартовать на эстафетном чемпионате мира, где он завоевал золото в составе четверки из ЮАР. Теперь эта награда будет отобрана, а чемпионами мира объявят занявшую второе место сборную Италии.

Длодло также был включен в состав сборной ЮАР на Олимпиаду в Токио, но так и не вышел на старт — видимо, в связи с положительным тестом на допинг.

Дисквалификация на два с половиной года — довольно странный срок наказания, который, скорее всего, будет оспорен ВАДА в спортивном арбитражном суде. На тестостероне и гормоне роста накануне Игр-2020 попалась также спринтер из Нигерии Блессинг Окагбаре.

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