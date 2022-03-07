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Сегодня, 21:19

Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом на чемпионате мира в закрытых помещениях

Иван Шитик
Корреспондент

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на чемпионате мира-2022 в закрытых помещениях в Белграде.

Дюплантис с третьей попытки сумел преодолеть планку на высоте 6 метров 19 сантиметров, тем самым улучшив собственное достижение в закрытых помещениях на 1 сантиметр.

На 6 метров 18 сантиметров шведский спортсмен прыгнул 17 сентября 2020 года.

Отметим, что Дюплантис является действующим олимпийским чемпионом в прыжках с шестом.

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