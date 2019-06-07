Российскую прыгунью с шестом Сидорову не пустили в самолет

Чемпионка Европы 2014 года и победительница континентального первенства 2015 года в помещении россиянка Анжелика Сидорова не смогла вылететь из Рима в Мюнхен. Ей отказали в посадке на борт самолета немецкой авиакомпании Lufthansa из-за наличия шеста.

– "Кайф, когда у тебя в билете подтверждение на перевозку шестов, а в аэропорту говорят: "Извините, мы не возим шесты". Это Lufthansa. Спасибо, Lufthansa, за то, что теперь я пропустила встречу. Я не могу вылететь из Рима с подтвержденным в моем билете багажом", – написала Сидорова в своем Инстаграме.

6 июня Сидорова стала седьмой в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Риме, взяв планку на высоте 4,56 метра.