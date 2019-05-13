20:02 | Легкая атлетика

Поздняков назвал неконструктивным предложение ВАДА отстранить руководство ВФЛА и тренеров сборной России

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Президент ОКР Станислав Поздняков назвал неконструктивными предложения главы РУСАДА Юрия Гануса по реформам в российской легкой атлетике.

 
Открытое письмо Юрия Гануса.Глава РУСАДА призвал к полному отстранению руководства ВФЛА и тренеров сборной России

Ганус в открытом письме Позднякову предложил, в частности в полном составе отстранить руководство ВФЛА, тренеров сборной России и глав центров подготовки спортсменов.

- Новые предложения потребуют дополнительного согласования с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, - цитирует ТАСС Позднякова. - Сами тезисы, с моей точки зрения, не являются конструктивными, так как вопросы, связанные с заменой руководства ВФЛА, должна решать сама организация.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6425054

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