Глушаков рассказал об участии в забеге Golden Race на 100 метров

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос «СЭ» об участии в забеге Golden Race на 100 метров.

«Собираюсь участвовать. На меня вышел Юра Борзаковский. Он позвонил, спросил: «Мой друг, есть ли желание поучаствовать в забеге?». Конечно, есть. Я откликнулся. Для меня главное — участие. Конечно, стометровка не мой конек. Я больше, наверное, марафонец. Люблю большие дистанции. В любом случае у меня нет какой-то цели. Если Борзаковский будет бежать — никто не выиграет», — сказал Глушаков «СЭ».

Неделя легкой атлетики проходит в «Лужниках» с 7 по 13 июня.

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