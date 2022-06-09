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Сегодня, 16:04

Глушаков: «Собираюсь участвовать в забеге. Стометровка — не мой конек, я больше марафонец»

Глушаков рассказал об участии в забеге Golden Race на 100 метров
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос «СЭ» об участии в забеге Golden Race на 100 метров.

«Собираюсь участвовать. На меня вышел Юра Борзаковский. Он позвонил, спросил: «Мой друг, есть ли желание поучаствовать в забеге?». Конечно, есть. Я откликнулся. Для меня главное — участие. Конечно, стометровка не мой конек. Я больше, наверное, марафонец. Люблю большие дистанции. В любом случае у меня нет какой-то цели. Если Борзаковский будет бежать — никто не выиграет», — сказал Глушаков «СЭ».

Неделя легкой атлетики проходит в «Лужниках» с 7 по 13 июня.

Сегодня, 9 июня, фигуристка Александра Трусова приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину.

Денис Глушаков
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