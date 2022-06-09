Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 16:58

Тарасова — о письме Ласицкене Баху: «Это крик души. Спортсмены должны бороться за спортсменов»

Тарасова поделилась мнением о письме Ласицкене Баху
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала письмо Марии Ласицкене, в котором она обратилась к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Это крик души. Мы ее поддержим, если несколько человек напишут такие письма. Спортсмены должны бороться за спортсменов. Если нас некому защитить, то дело, конечно, пропащее. Но нас должны защитить! А если нас некому защитить, мы должны защищаться сами», — сказала Тарасова РИА «Новости Спорт».

В четверг, 9 июня, Ласицкене опубликовала открытое письмо к Баху, в котором обвинила его в лицемерии и выразила уверенность в том, что ему не хватит смелости и достоинства отменить отстранение российских атлетов от международных соревнований.

7 июня Томас Бах на Генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) в Лозанне заявил, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований призвано в первую очередь защитить их самих.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220609/lasitskene-1794325139.html
Мария Ласицкене (Кучина)
Томас Бах
МОК
5
5
Читайте также
Загитова гонится за Плющенко: кто дольше всех не объявляет об уходе из спорта и с какой целью?
Блаттера и Платини судят в Швейцарии. Оба обвиняются в коррупции, мошенничестве и взятках за ЧМ в России и Катаре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глушаков: «Собираюсь участвовать в забеге. Стометровка не мой конек, я больше марафонец»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости