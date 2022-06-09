Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала письмо Марии Ласицкене, в котором она обратилась к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Это крик души. Мы ее поддержим, если несколько человек напишут такие письма. Спортсмены должны бороться за спортсменов. Если нас некому защитить, то дело, конечно, пропащее. Но нас должны защитить! А если нас некому защитить, мы должны защищаться сами», — сказала Тарасова РИА «Новости Спорт».

В четверг, 9 июня, Ласицкене опубликовала открытое письмо к Баху, в котором обвинила его в лицемерии и выразила уверенность в том, что ему не хватит смелости и достоинства отменить отстранение российских атлетов от международных соревнований.

7 июня Томас Бах на Генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) в Лозанне заявил, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований призвано в первую очередь защитить их самих.