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«Надеюсь, президиум ВФЛА там тоже выступать будет». Ласицкене прокомментировала перенос чемпионата России в Челябинск

20:29
Мария Ласицкене. Фото Reuters
Мария Ласицкене. Фото Reuters
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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене скептически прокомментировала перенос чемпионата России в 2020 году в Челябинск. Трехкратная чемпионка мира недовольна погодными условиями в уральском городе в сроки турнира. Чемпионат должен пройти с 8 по 11 сентября.

«Надеюсь, президиум ВФЛА там тоже выступать будет», — прокомментировала Ласицкене новость в сториз Instagram, опубликовав данные о погоде в Челябинске в предыдущие годы.

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