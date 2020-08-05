«Надеюсь, президиум ВФЛА там тоже выступать будет». Ласицкене прокомментировала перенос чемпионата России в Челябинск

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене скептически прокомментировала перенос чемпионата России в 2020 году в Челябинск. Трехкратная чемпионка мира недовольна погодными условиями в уральском городе в сроки турнира. Чемпионат должен пройти с 8 по 11 сентября.

«Надеюсь, президиум ВФЛА там тоже выступать будет», — прокомментировала Ласицкене новость в сториз Instagram, опубликовав данные о погоде в Челябинске в предыдущие годы.