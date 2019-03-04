Мария Ласицкене: "Огорчает, что не могу отпраздновать с флагом России. Это очень надоело"

Прыгунья Мария Ласицкене после победы на зимнем чемпионате Европы в Глазго отметила, что хотела бы пробежать по арене с флагом России. Сейчас российские спортсмены выступают на международных соревнованиях под нейтральным статусом из-за отстранения ВФЛА.

- Ситуация, когда я не могу отпраздновать победу, пробежав по стадиону с флагом своей страны, огорчает и очень надоела, - приводит ТАСС слова Ласицкене. - Но главное сейчас для меня - не вешать нос.

Если в целом подводить итоги сезона, то он был коротким и успешным. Я сумела повторить личный рекорд, выиграла чемпионат России и чемпионат Европы. Задача, которая стояла передо мной, выполнена, и я со спокойной душой ухожу на отдых. Хотелось, конечно, прыгнуть на 2,05, но не получилось сегодня.