Клишина пропустит зимний сезон

Вице-чемпионка мира в прыжках в длину-2017 Дарья Клишина не будет выступать зимой. По словам спортсменки, на подготовку точно не хватит времени, потому что после травмы потребуется время на восстановение.

— Точно не выступлю зимой, — сказала Клишина. — Тренировочный процесс мы планируем начать в последние недели ноября. Нужно восстановиться после травмы. Остается очень мало времени. Будем плавно готовиться к лету. (Наталья Марьянчик, Владимир Иванов)

Полное интервью Дарьи Клишиной читайте на сайте «СЭ» в ближайшее время

Из него вы узнаете:

— почему она все-таки не выступит в Дохе?

— какое место могла бы занять на этом чемпионате мира

— что думает о ВФЛА

— ее отношение к «делу Коулмана»

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