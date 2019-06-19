Кастер Семеня: "ИААФ использовала меня как подопытную мышь"

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня обвинила ИААФ в том, что организация использовала ее для проведения лабораторных опытов. По результатам в том числе этих исследований было принято решение о введении потолка тестостерона в организме легкоатлеток.

– Меня использовали как лабораторную мышь, – цитирует AFP Семеня. – Они проверяли на мне воздействие гормональных препаратов. Это причиняло мне боль и дискомфорт. А теперь такие препараты должны применять все, у кого высокий уровень тестостерона. Это может в итоге навредить здоровью. Я не позволю ИААФ использовать себя снова. Но беспокоюсь, что они могут вынудить других спортсменок участвовать в этих опытах.