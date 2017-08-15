Иван Ухов: "Ласицкене - главная фаворитка Олимпиады-2020"

Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Иван Ухов отметил, что не сомневался в победе прыгуньи Марии Ласицкене на чемпионате мира в Лондоне. По его словам, россиянка надолго стала номером один в этой дисциплине.

– Я не сомневался в победе Марии, сейчас она на голову сильнее всех своих соперниц, – приводят "Известия" слова Ухова. – Она весь сезон проводит на высшем уровне. Юлия Левченко навязала ей достойную борьбу в Лондоне, но думаю, что если бы даже украинка взяла 2,03, Маша прыгнула бы выше. Безусловно, она главная фаворитка Игр-2020 в Токио и не только. Думаю, что она надолго стала номером один в своей дисциплине.