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Сегодня, 16:45

Иванюк: «Не думаю о рекорде Сотомайора. Надо быть реалистом»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Илья Иванюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк рассказал «СЭ», что не стремится побить рекорд кубинца Хавьера Сотомайора.

— Насколько долговечен рекорд в Сотомайора, в твоем виде?

— Я читал интервью Хавьера Сотомайора и, наверное, с ним солидарен. Пусть он еще лет 30 подождет. 2,45 — это космос! Должно слишком многое совпасть. Пока не вижу, чтобы кто-то был близок к этому. Не знаю, сколько еще лет. Пять-десять подождем.

— У тебя эта планка стояла или стоит в голове?

— Нет, я об этом не думаю. Надо быть реалистом. 2,45-2,46 — вряд ли мне по силам. А вот в клуб 2,40 я бы вступил. Это реально. На тренировках ощущается, что можно. Да и на соревнованиях. У меня был раз, когда у себя на областных соревнованиях прыгнул 2,37. Мог и выше. Просто покрытие не позволило это сделать. Не очень качественный стадион был. С тех пор не было такого, чтобы в нужный день с той ноги встал, — сказал Иванюк «СЭ».

Данил Лысенко и&nbsp;Илья Иванюк. «Некоторые иностранцы писали: «А где вы? Почему вас нет?» Интервью с Ильей Иванюком

Илья Иванюк
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