ИААФ огласила номинантов на звание атлета года. Россияне не вошли в список

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) объявила список номинантов на звание легкоатлета года. В него вошли 11 спортсменов, из них 5 представляют США. Россияне в список не были включены.

Полностью список кандидатов выглядит следующим образом: Донаван Бразир (США, 800 м), Кристиан Коулман (США, 100 м), Джошуа Чептегей (Уганда, 10000 м), Тимоти Черуйот (Кения, 1500 м), Стивен Гардинер (Бахрейн, 400 м), Сэм Кендрикс (США, прыжки с шестом), Элиуд Кипчоге (Кения, марафон), Ноа Лайлз (США, 100 и 200 м), Даниэль Стол (Швеция, метание диска), Кристиан Тэйлор (США, тройной прыжок), Карстен Вархольм (Норвегия, 400 м с барьерами).

На прошедшем чемпионате мира в Дохе четверо представителей России брали медали. Серебро завоевали Сергей Шубенков (110 м с барьерами), Василий Мизинов (ходьба на 20 км) и Михаил Акименко (прыжки в высоту), а бронзу — Илья Иванюк (прыжки в высоту).

В голосовании примут участие руководители ИААФ и болельщики. Продлится оно до 4 ноября.

Номинанты среди женщин будут оглашены 15 ноября. На ЧМ-2019 две россиянки завоевали золото — прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.